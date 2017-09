Le soldat français et la guerre d'Algérie

«Ils nous ont gâché toute notre vie, toute notre jeunesse. Ils auraient pu faire beaucoup mieux à l'époque: leur donner l'indépendance, ça aurait évité bien des problèmes, que ce soit pour les rapatriés, les harkis, les appelés, les populations. Ça a été un gâchis monstre.» C'est avec ces termes que parlait Jean-Pierre Courvil, président du comité cantonal de la Fnaca (Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie). Jean-Pierre Courvil a indiqué que le 30 septembre prochain, se déroulera, devant le collège des 3 Vallées, l'inauguration de la place du 19 mars 1962, date de la fin de la guerre d'Algérie, suite à une demande faite par la Fnaca et approuvée par la mairie. Jean-Pierre Courvil a passé 28 mois en Algérie de 1956 à 1958. Il a affirmé avoir fait son service au camp de Béni Messous avant d'être détaché comme chauffeur de poids lourd dans une unité d'infanterie à Bouira et il a fini dans le secteur de Sour El Ghozlane.