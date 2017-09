Un pôle de compétitivité pour l'agroalimentaire

Cette idée est née après la mission organisée du 11 au 13 septembre derniers, à Blida au profit du ministère de l'Industrie et pilotée par la direction générale des Entreprises (ministère français de l'Economie et des Finances) en partenariat avec l'Espagne et la Finlande. Elle a permis d'avancer sur le dossier d'accompagnement et appui-conseil pour la création d'un pôle de compétitivité pilote - regroupant industriels agroalimentaires, producteurs agricoles, institutions d'appui à l'investissement et à l'innovation, un centre technique des industries agroalimentaires, des universités et des centres de recherche et de formation en agroalimentaire - dans le secteur de l'agroalimentaire. Officiellement lancé par les autorités algériennes à cette occasion, celui-ci devrait s'implanter dans la région agricole de Mitidja (Blida). Trois autres séminaires de travail sont prévus dans les prochains mois pour avancer sur le dossier du pôle de la Mitidja.