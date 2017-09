100 tonnes de déchets collectées à Batna

Pas moins de 100 tonnes de déchets ont été collectées sur l'axe routier de l'aéroport international Mostefa Ben Boulaïd-centre-ville de Batna, dans le cadre d'une vaste opération de nettoiement. Celle-ci a été effectuée sur 40 km, dont 5 km depuis la RN 75, et 35 km de la RN 3, a indiqué la wilaya. 200 éléments des directions des travaux publics (DTP), des ressources en eau, du centre d'enfouissement technique (CET) et de l'Office national d'assainissement (ONA) ont pris part à cette campagne. Un nettoiement des réseaux d'eaux pluviales sur 1 km a été effectué, en complément de l'action d'assainissement et d'embellissement de la capitale des Aurès. L'initiative sera suivie par une vaste campagne de plantation d'arbustes entre Batna et Fesdis, confiée à l'entreprise régionale de génie rural Aurès. Un bel exemple à suivre pour les autres wilayas dont beaucoup ont du pain sur la planche!