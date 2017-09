Apologie du terrorisme: Twitter a fermé 940 000 comptes depuis 2015

Le réseau social Twitter a indiqué avoir fermé, depuis 2015, près de

940 000 comptes faisant «l'apologie du terrorisme», via ses procédures internes et non à la demande des autorités. Twitter, comme d'autres (Facebook, YouTube...), est régulièrement accusé de servir de plate-forme à des contenus litigieux par les autorités de plusieurs pays. Précisément, Twitter affirme avoir suspendu 935 897 comptes entre début août 2015 et fin juin 2017 pour «apologie du terrorisme», selon les derniers chiffres publiés par le groupe américain basé à San Francisco (ouest). Au premier semestre de cette année, Twitter a fermé 299.649 comptes pour ce motif. Selon Twitter, 95% de ces comptes ont été identifiés grâce à ses outils internes. Seul 1% de ces suspensions a été fait après une demande des autorités, affirme le groupe, qui relève aussi que les trois-quarts de ces comptes ont été fermés avant même d'avoir envoyé le moindre tweet.