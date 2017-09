Au Maghreb, l'air est de bonne qualité

Le 20 septembre a été baptisé «Journée nationale de la qualité de l'air». A cette occasion, Sciences & Avenir a cartographié la qualité de l'air dans le monde en s'appuyant sur une récente étude de la revue scientifique The Lancet, financée par la fondation Bill et Melinda Gates. L'indice de qualité de l'air qui établit ce classement, compile la notation de la qualité de l'air intérieur (household air pollution), le niveau de concentration en particules fines PM2.5, ainsi que le taux de mortalité attribuable à la pollution.La pollution de l'air peut résulter de plusieurs facteurs liés à l'activité humaine, comme la circulation automobile, l'industrie, le mode de cuisson ou de chauffage, mais il existe aussi les facteurs naturels comme la poussière ou le sable.En Afrique, les Seychelles, Maurice et les trois pays du Maghreb font la course en tête. En Afrique subsaharienne, l'Afrique du Sud, le Botswana et le Gabon sont les nations les plus respirables. Les pays du Sahel souffrent de l'air le plus pollué du continent, probablement parce qu'ils cumulent des facteurs humains et naturels.