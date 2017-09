La disparition des moineaux à Alger est-elle une fatalité?

Vous l'avez peut-être observé, on voit de plus en plus rarement des moineaux s'égosiller sur les branches des arbres, eux-mêmes chichement préservés dans la banlieue d'Alger. Où sont donc passés tous ces oiseaux qui furent longtemps l'emblème de nos cités? Selon une étude du Corif en France, la décennie écoulée semble avoir été fatale à trois espèces de moineaux domestiques venus en majorité du Moyen-Orient. Ainsi, le phénomène n'est pas propre à Alger la Blanche, il concerne la plupart des grandes métropoles du Bassin méditerranéen où le constat est identique quant à la nidation intra-muros. On ne sait pas quelles peuvent être les conséquences de la disparition de ces espèces protégées qui se régulent les unes les autres. «C'est l'anecdote de l'avion qui perd ses pièces. On ne sait pas laquelle finira par faire crasher l'avion, ni quand, mais cela finira par arriver», avait expliqué un spécialiste, Rudy Pischiutta, directeur du Groupe ornithologique et naturaliste (GON).