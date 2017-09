Les amateurs d'iPhone vont se ruer sur iOS 11

Le nouveau système d'exploitation mobile d'Apple, iOS 11, lancé le 19 septembre, devrait «avoir un grand succès», affirme StatCounter dans une récente étude. Une majorité des usagers de l'iPhone et de l'iPad, qui utilise déjà la plus récente des versions de iOS 10.3, est prête a faire le «pas de géant» en adoptant iOS 11, comme le suggère une publicité d'Apple sur son site. L'étude montre qu'en août 2017, «plus de 70%» des iPhone et iPad connectés à Internet dans le monde fonctionnent sous le dernier système d'exploitation d'Apple (iOS 10.3), «alors que seulement 12,6% de l'utilisation d'Android de Google se fait par sa version la plus récente (Android 7.0 Nougat, ndlr)». C'est en Amérique que iOS 10.3 est le plus utilisé (75%), contre 70% en Europe, 68% en Asie, et 62% en Afrique. En Algérie, 47,36% des usagers de l'iPhone et de l'iPad ont installé iOS 10.3, contre 13,83% pour iOS 9.3 et 7,43% pour iOS 10.2. La persistance en Algérie d'anciennes versions iOS, comme le 7.1 ou iOS 5.1 qui date de mars 2012, suggère d'anciens modèles comme l'iPhone 4, 4S et 3GS, et la 3e génération de l'iPad.