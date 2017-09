Un projet qui patine depuis...10 ans!

Comment expliquer qu'un projet, validé par un bureau d'études qualifié et doté d'un budget conséquent, avec la réalisation accordée à une entreprise espagnole pour un délai de 38 mois, soit toujours en souffrance, une décennie après? En effet, le projet du dédoublement de la voie ferrée Annaba-Ramdane - Djamel, sur une distance de 78,3 km, souffre encore. Les raisons: les travaux du tracé n'avancent pas entre les communes de Azzaba et de Ramdane-Djamel dans la wilaya de Skikda, pour des problèmes ayant surgi, au lendemain du lancement, avec des propriétaires terriens et les habitants des bidonvilles. Du côté de la wilaya de Annaba, les travaux et la pose des rails sont achevés, malgré quelques années de retard, mais pour la wilaya de Skikda, c'est toujours la pagaille. Comble de l'absurdité, les travaux de l'entreprise espagnole sont aujourd'hui à refaire. Pour les experts, l'incompétence est la cause de cette situation. Les menaces faites publiquement par plusieurs ministres qui se sont succédé dans ce secteur sont restées vaines.