Des patrons algériens font leurs classes en Tunisie

Les représentants d'une vingtaine d'entreprises se rendront en Tunisie pour s'informer de «comment on fait pour développer la sous-traitance automobile?». La délégation algérienne en profitera pour exposer toutes les mesures incitatives et les avantages offerts par la loi sur l'investissement en vigueur. Le choix des opérateurs nationaux pour la Tunisie se justifie, à en croire l'un d'eux, par l'expertise acquise par les entreprises tunisiennes dans la fabrication de la pièce automobile. Il faut savoir que 80% de la production tunisienne dans l'automobile est exportée vers l'Europe. Cela donne aux opérateurs de ce pays le grade de formateurs de nos hommes d'affaires. On retiendra également que les Algériens veulent savoir comment se fabriquent la câblerie, les fils électriques, les amortisseurs et les feux d'éclairage des véhicules.