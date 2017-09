La nature agressée à Chaâbet el Ameur

Le verre et non la verdure jonche les abords de la route de Châabet El Ameur, qui mène des Issers, wilaya de Boumerdès, à la wilaya de Tizi Ouzou. Le décor hideux qu'offrent les bouteilles de bière qui se sont amassées au fil du temps du fait de l'incivisme de ceux qui ont pris l'habitude de boire sur les bas côtés de l'asphalte, est révoltant. Cette agression de la nature n'est pas propre à la région de Châabet El Ameur, dont le paysage est saisissant de beauté. D'autres lieux à l'instar de Tikjda sont également assaillis par cette pratique qui n'honore pas ses adeptes. Des sacs noirs en plastique tentent tant bien que mal de dissimuler les déchets et autres rebus laissés sur place, mais ne contribuent en fait, qu'à aggraver la situation. Les visiteurs en quête de dépaysement ou tout simplement cherchant une certaine quiétude, gardent de leur furtif passage un certain goût d'amertume, à la vue du spectacle peu reluisant dont est victime la Kabylie.