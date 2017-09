Le SOS des habitants de Sidi M'hamed

Les habitants du quartier «Meysonnier», précisément au 15 rue Mohamed-Chabani, ex- Rabah-Noêl, vivent un véritable calvaire et ne savent plus à qui confier leur désespoir après avoir frappé à toutes les portes, notamment celle de l'APC. Mais jusqu'à présent aucune aide ne leur a été apportée par leurs élus, notamment ceux des services d'hygiène, pour combattre ce fléau qui menace leur santé et celle de leur famille. De quoi s'agit-il en fait? des centaines de millions de moustiques ont pris «résidence» au rez-de-chaussée de cet immeuble ainsi que dans la cave du dessous, du fait de l'insalubrité des lieux et des eaux usées qui s'y déversent. Et depuis, plus aucun répit n'est laissé aux riverains qui se calfeutrent chez eux, subissant les morsures de ces bestioles de jour comme de nuit. Les habitants lancent, en dernier recours, un véritable SOS à leurs élus qui ne doivent pas oublier que la date du...23 novembre approche à grands pas.