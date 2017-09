MEI, l'entreprise publique qui exporte

La Société de maintenance des équipements industriels (MEI) spécialisée dans l'entretien des turbines à gaz et à vapeur utilisées pour la production de l'énergie électrique a programmé pour 2018 des opérations d'exportations pour 2 millions de dollars, a indiqué son directeur considérant que ce chiffre devra «progresser encore plus à l'avenir». Il a en outre annoncé le lancement futur par la même société de la production de pièces de rechange pour les cimenteries et grandes usines. Ces «prouesses», pas assez mises en valeur par pas mal d'«experts» sont la preuve que l'acte d'exporter n'est pas aussi impossible que cela pour les entreprises algériennes. Le tout est de multiplier par 1000 l'exemple de la société MEI. C'est plus facile à dire...