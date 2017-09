Quant l'Internet pénalise des demandeurs de logements

Plusieurs souscripteurs pour les logements se sont retrouvés bloqués à cause d'une mise à jour dans le réseau Internet de l'Opgi à Constantine. Les souscripteurs, notamment ceux qui ont désisté pour une formule d'un logement au profit d'une autre se retrouvent toujours bénéficiaires alors qu'ils détiennent les documents prouvant leur désistement. Ce qui les pénalise pour faire une demande de logement sous une autre formule. C'est le cas pertinent de l'un d'entre eux qui a accepté de témoigner en nous fournissant les documents en sa possession. Le souscripteur avait en 2015 fait l'objet, à sa demande, de l'annulation par décision ANN 2501.1978.007942 d'un logement CNL. Cette annulation est motivée par un désistement. Néanmoins, il se retrouve toujours bénéficiaire, ce qui l'empêche de formuler une demande pour un autre logement. L'explication qu'on a pu avoir des responsables repose sur le fait que le réseau Internet au niveau d'Alger n'a pas été actualisé et les désistements espérés n'ont donc pas été portés sur le réseau. Le problème ne dépend pas de Constantine, mais d'Alger. En attendant, plusieurs personnes sont bloquées et ne peuvent en aucun cas, espérer que leurs nouvelles demandes soient acceptées.