Le Louvre Abu Dhabi ouvrira ses portes en novembre

Cette ouverture est l'aboutissement du plus important projet de coopération muséale engagé par la France. Issu d'un accord intergouvernemental signé en mars 2007, le Louvre Abu Dhabi, dessiné par l'architecte Jean Nouvel, est le premier musée universel du Monde arabe.

Dix ans après cette signature, ce projet majeur peut voir le jour grâce au travail remarquable de l'agence France Muséum de l'autorité du tourisme et de la culture de Abu Dhabi, des équipes du Louvre Abu Dhabi et de l'ambassade de France aux Emirats arabes unis. C'est grâce à leur détermination que ce projet, porté par le dialogue stratégique entre les autorités politiques françaises et émiriennes, peut voir le jour. A son ouverture, le Louvre Abu Dhabi disposera d'une riche collection permanente issue d'acquisitions propres de plus de 600 oeuvres, allant de l'Antiquité à nos jours, complétée par le prêt de 300 oeuvres de musées français.