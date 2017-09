Tamazight "dhi"l'ONU

On se rappelle du fameux slogan en vogue en 1995 lors de la grève du cartable en Kabylie: «Tamazight dhi lakul» (tamazight à l'école, Ndlr). Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts: tamazight est devenue langue nationale puis langue officielle. Mieux encore, tamazight sera enseignée au personnel de l'ONU en Algérie. Il y a quelques jours, le Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA) et le bureau du Système des Nations unies (SNU) en Algérie ont lancé, dès le mercredi 20 septembre 2017 à Alger, une première session d'initiation à la langue amazighe, destinée aux fonctionnaires de l'organisation onusienne. «L'un des objectifs visés par cette formation est, entre autres, l'assimilation des 17 objectifs de développement durable en langue amazighe, la lecture et l'écriture et la consolidation des connaissances en langue amazighe», est-il précisé de même source qui considère que «la traduction des ODD en tamazight est une opportunité pour rendre visibles, à l'échelle mondiale, les avancées réalisées en Algérie dans la promotion de la langue amazighe». Ce qui a amené un confrère à livrer ce commentaire: «Nous voilà donc au nouveau slogan tamazight dhi l'ONU''.»