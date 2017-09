Une "touisa" pour restaurer les quartiers de Ghardaïa

Un programme de mise à niveau et de requalification urbaine des quartiers des agglomérations de la wilaya de Ghardaïa vient d'être lancé. Ce programme, qui touche huit communes de la wilaya, porte sur l'aménagement des quartiers, l'amélioration du réseau routier, l'aménagement des espaces verts et places publiques, l'éclairage public et l'assainissement.

L'aspect intéressant de ce programme tient au fait que les travaux sont exécutés selon une approche participative des comités de quartiers. Le programme en question permettra, une fois réalisé, de valoriser les sites touristiques et architecturaux exceptionnels de la vallée du M'zab, classée patrimoine universel en 1982 par l'Unesco, ainsi que la station thermale de Zelfana, et de renforcer l'attractivité de la région comme destination touristique.