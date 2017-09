La canicule 2017 due au réchauffement climatique

Baptisée Lucifer, la canicule qui a affecté cet été l'ensemble des pays méditerranéens dont l'Algérie et même certains pays d'Europe centrale, est bien le fait du changement climatique, selon un rapport de l'ONG scientifique Climate Central paru, hier.

Selon ces chercheurs, qui ont travaillé sur la base de modèles informatiques et de relevés de températures, le dérèglement du climat, généré par les activités humaines, a rendu 10 fois plus probable la survenue d'un été aussi chaud. Et d'ici 2050, l'été 2017 sera un été typique dans le sud de l'Europe si le monde n'arrive pas à réduire les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ont-ils ajouté.