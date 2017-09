M. Yang Gangyu rend hommage au rôle "stabilisateur" de l'Algérie

Lors de la réception à l'occasion du 68ème anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, Se Yang Gangyu, ambassadeur à Alger, a tenu dans une déclaration fort appréciée à «rendre hommage, au nom de la Chine, à l'Algérie pour les efforts qu'elle fait et pour les sacrifices qu'elle consent afin de favoriser le rétablissement de la paix et de la stabilité dans la région. La Chine estime que le rôle de l'Algérie doit être apprécié à sa juste valeur. Très souvent, on ne s'en rend pas compte, mais on peut se poser la question: quelle serait ou quelle aurait été la situation s'il n'y avait pas cette Algérie stable et stabilisatrice?», a notamment souligné le représentant diplomatique de la République populaire de Chine en Algérie.