Médéa pleure la disparition du "Rob"

La fabrication de «Rob», suc épuré, obtenu de la variété de raisin, le «Cinsault», est en voie de disparition à Médéa où il ne subsiste que quelques rares artisans, qui tentent de préserver, tant bien que mal, ce métier transmis de génération en génération. Très répandu autrefois à Médéa, Benchicao, Si-Mahdjoub et Tizi-Mahdi, région à vocation vinicole par excellence, le métier de fabricant de «Rob», a commencé à être progressivement abandonné par beaucoup d'artisans, qui, avec l'âge, éprouvaient d'énormes difficultés à poursuivre sa pratique, outre la baisse des rentrées d'argent qui a fini par démotiver le plus passionné d'entre eux. L'activité de transformation du raisin, héritée de l'époque ottomane, est un métier qui s'exerçait en famille, de façon artisanale et limitée, en termes de production et de temps. Une dizaine de familles d'artisans, installées au centre-ville de Médéa, assuraient l'essentiel de la production de «Rob» commercialisée, aussi bien dans l'ancienne capitale du Titteri, qu'au niveau de certaines villes du centre du pays, telles que Blida ou Khemis-Meliana.