Batna prend au sérieux l'énergie solaire

La deuxième phase du projet d'éclairage public à énergie solaire a été lancée au cours de cette semaine dans la commune de Batna, en application de la convention signée en 2014 avec l'Union européenne (UE) sur la rationalisation de l'énergie par l'exploitation de panneaux solaires. Cette deuxième phase porte sur l'installation de panneaux solaires à l'école primaire Emir-Abdelkader de Batna permettant aux acteurs de cet établissement d'utiliser une énergie propre et renouvelable pour l'éclairage, le chauffage et d'éventuels autres usages, selon la même source. En cas de réussite, cette opération qui fait office de projet pilote dans la commune de Batna sera graduellement élargie aux autres écoles primaires de la ville. Il faut savoir que la durée de la convention signée avec l'UE a été reconduite pour un an «soit jusqu'à la fin de l'année 2017» et ce après que les experts européens eurent remarqué que ce projet jouissait d'une grande popularité.