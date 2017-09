Djezzy et le WeChat des marchés émergents

Dans une interview accordée récemment à Bloomberg, Jean-Yves Charlier, P-DG du groupe Veon, maison-mère de Djezzy en Algérie est revenu sur la transformation numérique du groupe international de communication présent sur les marchés les plus dynamiques de la planète et desservant 240 millions de clients. «Nous voulons devenir le WeChat des marchés émergents», a-t-il déclaré d'emblée, avant d'ajouter: «Nous voyons l'adoption des smartphones au Pakistan sur la même courbe que celle enregistrée en Italie.» Abordant le lancement de Veon, l'application dont le groupe porte le nom depuis février dernier, Jean-Yves Charlier a expliqué qu'avec l'augmentation de la consommation de la data et la baisse des prix, les entreprises de téléphonie ont besoin de se renouveler et trouver de nouvelles façons de générer des revenus. C'est dans ce contexte que s'inscrit Veon, qui, comme WeChat, combine les fonctions de réseau social avec des fonctionnalités telles que les paiements en ligne et les canaux de contenus hébergés par des marques et des célébrités. La société a signé des partenariats avec plus de 100 marques, de Vivendi SA pour des clips vidéo courts et Deezer pour la musique.