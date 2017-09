Futur quartier des affaires d'Alger: foisonnement de chantiers

Au vu du nombre élevé de grands chantiers qui ont démarré ces deux dernières années et ceux en voie de l'être, sur un périmètre urbain sis à Bab Ezzouar (banlieue est d'Alger) où sera implanté le futur quartier des affaires d'Alger, on peut avancer que les offres de terrain sur cet espace vont bientôt se clôturer. C'est pour dire que le projet de créer un véritable quartier des affaires à l'architecture des plus modernes et diversifiées a commencé par prendre forme. Faut-il rappeler que c'est l'hôtel Mercure qui a été le premier à être construit sur cette aire suivi du centre d'affaires de Bab Ezzouar (deux édifices mitoyens dans la partie ouest du projet). Ces derniers sont en activité. Du côté ouest: ont été édifiés tour à tour, les sièges de la société française de transport maritime CMA-CGM, de l'opérateur public de téléphonie: Mobilis, les banques Natixis et BNP Paribas. Et l'inauguration prochaine d'autres sièges de sociétés. Notons aussi que sur cette aire, de grands édifices sont en cours d'achèvement tandis que d'autres, tout aussi importants en volume ont démarré.