L'interdiction de transporter des migrants est une "erreur"

Le ministère des Transports et des Travaux publics a expliqué par le biais d'un communiqué, que la directive impliquant l'interdiction aux chauffeurs de bus et de taxi de transporter les migrants illégaux, est une «erreur». Cette instruction a été publiée mercredi dernier anonymement sur les réseaux sociaux. Pis encore, Il a été spécifié que les transporteurs qui n'appliquent pas cette directive se verront retirer leurs permis de transport. Très largement partagée, elle a suscité l'indignation générale sur la Toile. Tout de suite après, le ministère des Transports intervient en soulignant que la directive a été mal interprétée et qu'il s'agit en fait, d'appliquer des mesures légales de réglementation dans les transports publics.