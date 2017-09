La malchance poursuit le RC KOUBA

Le club phare des Koubéens le RC Kouba est visiblement poursuivi par une malchance. Après cinq longues années d'absence de la Ligue 2, il retrouve cette année cette division avec malheureusement l'impossibilité de jouer chez lui au stade Benhaddad.

Ce dernier est en effet en pleins travaux. Selon certains supporters du RCK, les travaux qui concernent à la fois la pelouse et les gradins ne finiront pas avant la fin de cette saison. Le RCK, qui a pu retrouver la deuxième division grâce notamment à ses fidèles supporters, est en ce moment en queue de classement. Les supporters du RCK qui sont plus que jamais mécontents, crient déjà à un complot contre leur club.

Ont-ils raison ou non? Telle est la grande question.