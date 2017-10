8 millions de dollars pour le zinc de Tala Hamza

La compagnie listée sur ASX, Terramin Australia, a annoncé vouloir lever 8 millions de dollars australiens, par le biais d'un placement d'actions, pour faire avancer son projet de zinc de Tala Hamza, (wilaya de Béjaïa). La levée de fonds s'effectuera en deux tranches qui verront la société émettre aux investisseurs, 47,6 millions d'actions au prix unitaire de 16,8c. La première tranche de 6,3 millions de dollars vient d'être levée avec succès, apprend-on, et la seconde de 1,7 million de dollars devrait être complétée, d'ici le 5 octobre prochain.«Nous sommes ravis du niveau d'intérêt élevé observé à un moment où la compagnie se rapproche d'une décision d'exploitation de son projet de zinc de classe mondiale de Tala Hamza, alors que les prix du métal sont en hausse soutenue, a déclaré le P-DG, Martin James. Le projet Tala Hamza, qui héberge une ressource minérale de 686 millions de tonnes, titrant 4,6% de zinc, et 1,2% de plomb, a la capacité de devenir l'un des 10 plus grands producteurs de zinc au monde.