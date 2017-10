Accord de rapatriement des Algériens sans papiers en France

L'Algérie et la France se sont «félicitées» de la qualité de la coopération bilatérale, notamment en matière juridique et judiciaire, lors de l'audience accordée jeudi à Alger par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, à l'ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, indique un communiqué du ministère. Les deux parties ont passé en revue les diverses actions accomplies dans ce cadre, notamment «le projet de convention d'entraide judiciaire en matière pénale signé par les deux ministres à Paris le 5 octobre 2016 et qui vise à renforcer l'efficacité de l'entraide judiciaire pénale entre les deux pays». L'entretien a également porté sur le projet de convention sur l'extradition lequel est en voie de finalisation et ont convenu de procéder à sa signature dans les meilleurs délais, ajoute le communiqué du ministère.