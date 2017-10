La Protection civile se forme à la communication de crise

Dans le cadre du développement et de la modernisation du secteur de la Protection civile particulièrement dans le domaine des ressources humaines et eu égard aux missions multiples et de plus en plus complexes dévolues à ce secteur fondamental, notamment en ce qui concerne la prise en charge des différents risques, la direction générale organise une session de formation sur la communication de crise au profit des officiers chargés de l'information des wilayas du 1er au 5 octobre 2017 au niveau de l'Unité nationale d'instruction et d'intervention de Dar El Beïda. Cette formation construite dans le cadre de l'application du programme de jumelage algéro-européen (P3A) prépare les officiers à la gestion de l'information en cas de risques et au management des crises, notamment dans le domaine de l'utilisation des médias sociaux. Cette session de formation permettrait aux participants d'acquérir des savoirs, des savoir-faire, mais également des capacités et des compétences.