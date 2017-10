Une journée pour la sensibilisation immobilière

Le portail des annonces immobilières Lkeria.com, en collaboration avec la Fédération nationale des agences immobilières «Fnai» ont organisé à Kouba (Alger), la troisième édition d'une série de journées de sensibilisation immobilière - JSI - sur l'épineux sujet des actes de propriété et les transactions de vente. Constatant un manque de vulgarisation et de débats autour des multiples formes d'actes de propriété existant sur le marché algérien (acte administratif, acte notarié, papier timbré, acte dans l'indivision..), Lkeria.com et la Fnai ont décidé d'initier conjointement une JSI. L'objectif de cette journée, tant attendue par les professionnels, est de sensibiliser les acheteurs et les vendeurs sur les aspects juridiques d'une transaction de vente d'un bien immobilier et le rôle crucial que joue l'agent immobilier dans la sécurisation de cette dernière. Pour sa part, Me Samira Zbentoute responsable du bureau d'Alger de la Fnai, a présenté les invités et le programme de la journée et les formations que propose

la Fédération.