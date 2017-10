Une usine d'hélicoptères en Algérie en 2018

Signé par la direction des fabrications militaires du MDN et par les représentants de Leonardo en août 2016, le projet de fabrication des hélicoptères en Algérie prend forme. De sources crédibles on croit savoir que les premiers appareils de fabrication algérienne sortiront de l'usine implantée à Sétif d'ici 2018. L'appel d'offres a été lancé par la compagnie Leonardo détentrice du marché. Cet appel ouvert aux entreprises internationales a pour seuil plancher 2,5 millions d'euros et fixe un délai de réalisation de 18 mois pour l'entreprise gagnante. L'adjudication ayant eu pour date limite le 16 janvier dernier n'a pas subi de prorogation de délai, ceci laisse penser que l'entreprise de réalisation aurait été trouvée dans les temps, ce qui préfigure une livraison vers le troisième ou quatrième trimestre 2018 pour une entrée en service probablement fin 2018

ou début 2019.