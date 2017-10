L'état de Palestine entre à Interpol

Interpol a approuvé mercredi dernier l'adhésion de l'Etat de Palestine, a confirmé l'organisation internationale policière, malgré la forte opposition d'Israël et des lobbies dont il dispose à travers le monde. «L'Etat de Palestine et les îles Salomon sont désormais pays membres», a annoncé l'organisation internationale dans un post Twitter, en marge de son assemblée générale organisée dans la capitale chinoise Pékin. Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki, a salué l'admission de l'Etat de Palestine à Interpol, lors d'une intervention à la 86e assemblée générale de cette organisation. Le responsable palestinien a qualifié cette admission de «victoire», remportée «grâce aux principes des membres de Interpol» qui ont «rejeté toutes les tentatives de manipulation et de domination politique».