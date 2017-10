Les trabendistes font preuve d'une imagination sans limites

On savait que les «experts» en import-import ne lésinaient sur aucun moyen pour introduire des marchandises plus que douteuses sur le marché national, mais rien n'indique qu'on soit vraiment au bout de nos surprises tant les trabendistes qui activent dans le commerce informel du «cabas» font preuve d'une imagination sans limites. C'est ainsi que, mi-septembre, les douaniers du port de Annaba ont mis la main sur un paquetage étrange. Soumis au contrôle, ils découvrent, à leur grande stupéfaction, 320 matraques multifonctions, dotées de lampe halogène et d'une sorte de gros clou susceptible d'occasionner de sérieuses blessures. Evidemment, la marchandise non déclarée a été aussitôt saisie tandis que «l'importateur» dont le siège se trouve au niveau de la ville

d'El Eulma, dans la wilaya de Sétif, est cité à comparaître pour défaut d'autorisation préalable à l'importation. Il risque, après la confiscation des matraques, une amende de 543 937,08 DA dans le cadre du dossier de contentieux soumis à la justice.