Neymar ouvre une boîte de nuit au Brésil

D'après les médias brésiliens, le footballeur Neymar s'apprête à ouvrir une boîte de nuit à Rio. Le footballeur n'a jamais caché son faible pour les soirées et les boîtes de nuit. En effet, selon les médias brésiliens, Neymar s'est associé à l'un de ses amis entrepreneurs et un homme d'affaires spécialisé dans le monde de la nuit pour ouvrir sa propre boîte. D'après le quotidien O Dia, l'établissement est situé dans le quartier de Barra da Tijuca. Un quartier recherché, très réputé, bordé de plages et d'animation. Les travaux sont déjà bien avancés et ça promet: la discothèque de très haut standing dispose notamment de plusieurs salles et le nec plus ultra: un jacuzzi.