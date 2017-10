Une exposition sur les Touareg au musée de Lyon

Une exposition sur les Touareg se déroulera à compter du 17 octobre au musée des Confluences de Lyon, en France, un musée d'histoire naturelle, d'anthropologie des sociétés et des civilisations, indique cette institution sur son site Internet. L'exposition vise, selon le musée, à «dépasser les stéréotypes encore tenaces, datant de la période coloniale, véhiculés à propos des Touareg et invite les visiteurs à découvrir une population de tradition nomade, vivant dans le désert du Sahara». L'exposition montrera en quoi la société targuie contemporaine, fortement impactée par des bouleversements géopolitiques, environnementaux et économiques, affirme son identité en jouant sur son image et la perception qu'en ont les Occidentaux, notamment par ses créations artisanales et artistiques. Les bijoux et objets traditionnels, exposés, sont issus des collections du musée des Confluences. Les visiteurs auront à découvrir des extraits de poésies touarègues, d'affiches, de photographies, d'archives de reportages télévisés ainsi que de clips musicaux.