A Béchar, le tourisme passe par la réhabilitation des oasis

La poursuite à Béchar des travaux de réhabilitation et l'adaptation des oasis et des palmeraies aux besoins des activités touristiques est un atout pour le développement du tourisme et des économies de plusieurs collectivités de la wilaya, à l'image de Taghit, Béni-Abbès, Boukais et Mougheul à titre d'exemple. On y recense des oasis et des palmeraies plus que millénaires, ainsi que d'autres atouts naturels et historiques importants et un patrimoine culturel riche et diversifié, pouvant générer des ressources conséquentes tant pour les populations que pour la commune. Elles sont au nombre de 62, localisées à travers les berges des oueds des 21 communes de la wilaya et qui s'étendent sur 4 509 hectares et totalisent 657 850 palmiers.

Un premier projet pilote a été initié par l'Onat qui compte investir un montant de 16 millions DA pour l'aménagement d'un village touristique dans la région.