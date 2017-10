Fainéantise dans le monde: les Algériens dans le peloton de tête

Selon une étude récente effectuée par l'université de Stanford, aux Etats-Unis d'Amérique englobant plus de 111 pays, l'Algérie est «un pays de fainéants». C'est l'Indonésie qui a ravi la vedette en étant le pays le plus fainéant au monde. On retrouve ensuite, le Royaume wahhabite, le Koweït, l'Irak, l'Algérie, la Tunisie et enfin les Emirats arabes unis. Dans les conclusions de cette étude, reprise par le confrère arabophone Ennahar, il a été analysé le niveau de fainéantise et la manière d'être actif pour près de 700 000 personnes à travers le monde en utilisant les téléphones portables... L'étude a déterminé que la moyenne du nombre de pas effectués par personne dans les différents pays est parmi les paramètres qui déterminent les niveaux d'obésité, outre les conditions climatiques, sociales et le développement technologique.L'étude classe Hong Kong au sommet du podium de l'activité et de la vitalité.