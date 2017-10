La polémique de trop

L'ambassadeur de Grande-Bretagne à Alger, Andrew Noble, a rendu une visite de courtoisie à la zaouïa de El Hamel à Boussaâda, dans la wilaya de M'sila.

Le diplomate était en pantacourt et en chaussettes très «british». Jusque-là tout allait bien, sauf qu'il s'est trouvé des petits malins qui ont voulu convaincre leur monde que les fameuses chaussettes étaient des souliers.

Diffusée sur «Facebook», la photo de l'ambassadeur à l'intérieur de la zaouïa, avec une fameuse légende suggérait un manque de respect de sa part pour l'islam. Il n'en fallait pas plus pour que l'image fasse le buzz. Pour pas mal d'internautes, visiblement ignorants des traditions vestimentaires british, le comportement de l'ambassadeur est «un manque de respect» et d'«humiliation» à l'endroit du site et à ceux qui le gèrent.

La zaouïa a dû démentir sur sa page Facebook les propos mensongers, assurant qu'Andrew Noble a accédé dans l'enceinte en chaussettes comme le veut la tradition islamique.