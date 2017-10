Octobre rose à Blida

A l'occasion d'octobre rose 2017, l'association El Badr d'aide aux malades atteints de cancer s'investira activement dans une campagne d'information et de sensibilisation pour rappeler aux femmes que le dépistage se fait tous les deux ans à partir de 40 ans, les aider à prendre une décision éclairée en répondant à leurs questions et les motiver à faire leur premier pas vers le dépistage. Les actions de l'association vont se succéder tout au long du mois d'octobre, notamment à travers des conférences destinées au grand public, des randonnées de solidarité à Chréa, des stands d'information comportant affiches, banderoles et dépliants, des interventions à travers les médias, des galas...etc. Octobre rose est finalement une occasion pour l'association de rappeler que cette maladie demeure, malgré les progrès thérapeutiques un enjeu de santé publique majeur: le cancer du sein est le premier cancer en nombre de cas avec plus de 11 000 nouveaux cas par an et la première cause de décès par cancer chez la femme en Algérie emportant près de 3 500 femmes chaque année.