Ghardaïa: les ksour font peau neuve

Quelque 2 654 anciennes bâtisses, classées comme habitations précaires ou menaçant ruine, ont fait l'objet de travaux de réhabilitation et d'étaiement dans la wilaya de Ghardaïa. Plus de 1,7 milliard DA ont été investis pour ces opérations de réhabilitation qui ont touché l'ensemble des communes de la wilaya, a-t-on indiqué. Les communes de Ghardaïa, Guerrara, Berriane, Daya Ben-Dahoua et Bounoura en ont donc bénéficié. Pour la réhabilitation des bâtisses affectées ou menaçant ruine, une stratégie participative a été adoptée. Il est question de sauvegarder et valoriser ce patrimoine architectural et d'oeuvrer ensemble à trouver des solutions visant à «rendre vie» à ces chefs-d'oeuvre architecturaux.