Les Chinois vont ringardiser le Wi-Fi

Des scientifiques chinois ont réalisé une percée en créant des points de carbone émissifs colorés (full-color emissive carbon dots F-CDs), faisant ainsi un pas de plus vers le développement d'un moyen de communication sans fil qui pourrait voir le jour dans seulement six ans. Le Li-Fi (acronyme des mots anglais light et fidelity), utilise la lumière visible d'ampoules LED pour transmettre des données plus rapidement que le Wi-Fi, basé sur les ondes radio. Tandis que la plupart des scientifiques utilisent des matériaux à base de terres rares comme source de lumière pour le Li-Fi, une équipe de scientifiques chinois a créé un matériau alternatif, les F-CDs, un nanomatériau de carbone fluorescent qui s'avère être plus sûr et plus rapide.