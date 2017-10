Les fumeurs grandes victimes de la loi de finances 2018

Les prix du tabac connaîtront une nouvelle hausse dès janvier prochain! Le projet de loi de finances 2018 prévoit une forte hausse de la taxe intérieure de consommation (TIC) applicable au tabac. En effet, le montant de la TIC passe pour le tabac brun de 1240 DA/kg à 1640 DA/kg, le tabac blond de 1760 DA/kg à 2250 DA/kg et le cigare de 2470 DA/kg à 2600 DA/kg. Le taux proportionnel restera maintenu à 10% pour chaque paquet de cigarettes. L'augmentation de la TIC, qui concerne les cigarettes et les cigares, se traduira par une hausse des prix. Le paquet de cigarettes de la marque Marlboro, à titre d'exemple, enregistrera une hausse d'environ 11 DA/paquet. L'impact fiscal attendu de cette mesure en matière de TIC pour la marque Marlboro atteindra 5 167 111 871 DA et en matière de TVA 1 138 769 658 DA.