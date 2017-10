Sécurité alimentaire: l'Algérie à la 68ème place

L'Algérie est classée 68ème sur 113 pays analysés, selon le dernier rapport établi par Economist Intelligence Unit (l'EIU), une entité appartenant au groupe de presse britannique The Economist, portant sur l'indice mondial de la sécurité alimentaire (Gsfi) 2017, L'Algérie arrive ainsi, juste derrière le Maroc 67ème et la Tunisie 54ème.L'EIU a pris en compte dans son étude de l'Indice mondial de la sécurité alimentaire, les principaux problèmes d'accessibilité, de disponibilité et de qualité des aliments dans les pays analysés. «Cette année, un nouveau critère a été intégré. Il s'agit de l'environnement avec une étude sur la hausse de la température, les sécheresses et inondations, la sévérité des tempêtes, la hausse du niveau de la mer, et l'engagement de l'État dans la lutte contre les catastrophes naturelles», a fait savoir l'EIU, expliquant que «les indices ont chuté cette année pour plusieurs Etats, car, les conflits et les conditions climatiques ont un impact direct sur la sécurité alimentaire».