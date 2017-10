"Nuit Blanche 2017" en hommage aux victimes du 17 octobre 1961

Deux jeunes artistes français, Jeanne Gillard et Nicolas Rivet, appellent à participation à «Nuit blanche 2017», un projet mémoriel organisé dans la nuit de samedi prochain, en hommage aux victimes algériennes des massacres du 17 octobre 1961. Dans leur appel à participation à ce projet, les deux artistes, qui s'intéressent aux objets dans leur contexte géographique, politique et social, ont expliqué que ce projet souhaite rendre hommage «au courage et à la détermination des manifestant(e)s de la nuit du 17 octobre 1961 par un geste anonyme et silencieux le soir de la Nuit blanche», précisant que ce geste consiste à allumer les feux de son véhicule de transport (voiture, vélo, moto, scooter, etc.) et le laisser stationné durant la nuit, de 19h00 à 7h00, dans une rue du quartier de la Chapelle (XVIIIe arrondissement de Paris).