Où voir le match de football Cameroun-Algérie?

Le 5e match des Verts pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en Russie, face au Cameroun, est prévu ce samedi à 17h à Yaoundé. Une rencontre sans enjeu pour l'EN étant déjà éliminée de la course au tournoi russe, au même titre que les Lions indomptables. Cette sortie sera une opportunité pour le staff de l'EN d' entamer un nouveau cycle. Ainsi, les fidèles supporters des partenaires de M'Bolhi pourront suivre ce match sur trois chaînes, à savoir les deux chaînes spécialisés et cryptées de beIN Sports 1 ou 2 (Mena), beIN Sports 2 (France), mais aussi la Chaîne nationale (terrestre) de l'Entv. Un accord a été trouvé entre le détenteur des droits TV de cette compétition et l'Entreprise nationale pour offrir ce privilège aux Algériens.