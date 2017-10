Un pylône électrique plus haut que la tour Eiffel

La Chine a entamé la construction d'un pylône électrique géant, censé être le plus haut du monde, dans la province chinoise du Zhejiang (est), a annoncé jeudi la State Grid Zhejiang Electric Power Company. Avec une hauteur de 380 mètres, le pylône sera presque quatre fois plus haut que Big Ben à Londres, et dépassera la tour Eiffel de 80 mètres. Le pylône supportera des câbles électriques tirés entre Jintang, au Zhejiang, et les îles de Cezi, à une distance

de 2 656 mètres, a déclaré dans un communiqué le bureau de Zhoushan de la compagnie, cité par l'agence Chine nouvelle. Ce pylône battra le record mondial du plus haut pylône électrique, détenu actuellement par le pylône de Damaoshan, également en Chine, à Zhoushan, avec une hauteur de 370 mètres, selon la même source.