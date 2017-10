Bel Abbès n'oublie pas ses martyrs

Les familles des victimes du massacre du 27 septembre 1997 à Aïn Adhan (11 enseignants, dont 10 femmes et un homme assassinés par un groupe terroriste) ont été honorées jepudi dernier à Sidi Bel-Abbès. Cet hommage, organisé à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignant célébrée le 5 octobre visait à saluer le rôle et les sacrifices de l'enseignant dans l'éducation des générations et l'accomplissement d'un devoir national, a souligné Seffah Habib, secrétaire de wilaya du Syndicat national des travailleurs de l'éducation, initiateur de cet hommage. La célébration de la Journée nationale de l'enseignant coïncidait cette année avec le 12ème anniversaire de la Charte de la paix et de la Réconciliation nationale.