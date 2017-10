Jonathan Best portera les couleurs de l'Algérie

L'ancien joueur de Grenoble, désormais à Béziers, fera ses débuts internationaux pour le pays où sont nés son père et son grand-père.A 34 ans, il va faire ses grands débuts internationaux. Mais pas sous les couleurs que l'on aurait pensées.

Jonathan Best, ancien joueur emblématique de Grenoble, désormais à Béziers en Pro D2, va devenir un international... algérien! Une information qui a été dévoilé par Le Dauphiné Libéré. Le père et le grand-père de Jonathan Best sont en effet nés en Algérie, dont l'équipe nationale est entraînée par deux anciens joueurs d'Agen et du XV de France, François Gelez et Jean-Jacques Crenca.

Le Biterrois a été convoqué pour un match qui aura lieu le 4 novembre prochain contre la Zambie, à Ndola, dans le cadre de la «Rugby Africa Bronze Cup».

Les rugbymen algériens évoluent aux quatre coins de la France, souvent au niveau amateur.