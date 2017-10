Le gaz de schiste à défaut de subventions

Une officine politique, en lien avec des relais dans certaines capitales étrangères, a été désarçonnée par la reconduite des subventions dans la loi de finances 2017. Des sources sûres ont affirmé à L'Expression que des tracts avaient été préparés pour une large diffusion auprès du public algérien, annonçant d'importantes hausses de prix et appelant les citoyens à des manifestations de rue pour bloquer ladite loi. La hausse des transferts sociaux a tout remis en cause, dit-on. Les animateurs de ce cercle s'intéressent désormais au gaz de schiste. Les lettres, les invitations et même l'argent commencent déjà à changer de main.