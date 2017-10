DP World veut renforcer sa présence en Algérie

DP World, l'opérateur de gestion portuaire basé à Dubaï, est en négociations avec les autorités algériennes, entre autres, le ministère des Travaux publics et des Transports pour une éventuelle extension de ses activités en Algérie. Dans un communiqué, Sultan Bin Sulayem, président et chef de la direction du groupe DP World, explique que des discussions sont en cours sur un «plan pour le développement de ses activités en Algérie et qu'il travaille avec le gouvernement pour y développer ses opérations». Dans ce sens, Sultan Bin Sulayem, a récemment rencontré le ministre des travaux publics et des transports Abdelghani Zaalane pour discuter des plans de DP World Alger.» En partenariat avec le leadership algérien, nous recherchons des moyens d'accroître l'efficacité et la capacité de DP World Alger à mesure que l'économie grandit... Dans le courant de l'adhésion de l'Algérie à l'Organisation mondiale du commerce et à la lumière des récentes fluctuations des prix du pétrole, la diversification de l'économie est un chemin que le gouvernement a entrepris sérieusement» , a déclaré Bin Sulayem dans un communiqué.