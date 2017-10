De nouvelles lois pour protéger le consommateur

Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a annoncé que son département s'attelait à élaborer plusieurs lois et décrets visant à assurer davantage de protection au consommateur, ajoutant que «ces derniers seront prochainement annoncés», selon un communiqué du ministère. Le ministre a indiqué lors d'une audience accordée au président de la Fédération algérienne des consommateurs (FAC), Zaki Hariz, que «des commissions s'attèllent à élaborer une série de lois et de décrets qui s'inscrivent dans le cadre de la protection du consommateur» affirmant que «ces textes seront prochainement annoncés», précise la même source. Il a, en outre, appelé le partenaire professionnel à poursuivre les campagnes de sensibilisation et l'action de proximité en vue de protéger le consommateur et promouvoir l'économie nationale, à travers la conjugaison des efforts de professionnels et de l'administration», soulève le communiqué.