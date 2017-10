Huawei et ZTE pour le déploiement de la fibre optique

Algérie télécom a signé un accord commercial avec l'équipementier télécom chinois Huawei pour développer sa capacité à fournir des services Internet à très haut débit, à ses consommateurs. Selon les explications de Adel Khemane, le président-directeur général de l'opérateur historique des télécommunications, «le partenariat porte sur le déploiement d'un réseau très haut débit durant une période d'un an, dans le but de fournir le service Internet à haute vitesse à un million de consommateurs «.Grâce à ce projet qui vise les domiciles et les entreprises, Algérie télécom veut améliorer l'expérience de ses consommateurs et séduire de nouveaux abonnés, en favorisant leur accès à de nouveaux produits tels que la vidéoconférence, la téléphonie filaire, la téléphonie sur IP et la sauvegarde en ligne. A travers sa collaboration avec Huawei, la société Algérie télécom veut surtout renforcer son positionnement dans le secteur national des télécommunications et creuser un fossé avec la concurrence.